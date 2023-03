Monza, Palladino: «Cremonese? Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità» (Di venerdì 17 marzo 2023) Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con la Cremonese Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa. Cremonese – «Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità. Abbiamo fatto un grande percorso nelle 11 partite in cui abbiamo fatto, perdendo solamente con Milan e Salernitana. Con la Cremonese è una sfida fondamentale per chiudere questo percorso prima della sosta. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, serve la giusta fame e la giusta mentalità che comunque abbiamo sempre messo in campo». APPROCCIO – «L’approccio dipende sempre ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con laRaffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.– «Per noi è una, cila. Abbiamo fatto un grande percorso nelle 11 partite in cui abbiamo fatto, perdendo solamente con Milan e Salernitana. Con laè una sfida fondamentale per chiudere questo percorso prima della sosta. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario,lafame e lache comunque abbiamo sempre messo in campo». APPROCCIO – «L’approccio dipende sempre ...

