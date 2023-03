Monza-Cremonese | previsto uno spettacolo di cheerleader prima della partita

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 marzo 2023) Latra neopromosse, in programma sabato alle 15 allo U-Power Stadium, sarà aperta da unodi cheerleading durante la lettura delle formazioni. Saranno le ragazze diCheer, realtà monzese attiva dal 2017, ad esibirsidel derby lombardo di serie A27esima giornata. Le ragazze diCheer in passato si erano già esibitedi-Spal, nel 2020, nellache segnò il ritorno dei brianzoli in serie B dopo 19 anni egara dopo l’interruzione dei campionati dovuto al Covid.Cheer, nel 2022 ha conquistato 11 ori, 3 argenti e un bronzo ai Campionati italiani di Bellaria di specialità. Allo ...