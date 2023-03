(Di venerdì 17 marzo 2023) Il tecnico del, Raffaele, ha parlatosfida di campionato contro la, in programma all’U-Power Stadiumalle ore 15.00. Queste le sue parole in conferenza stampa: “sarà una, possiamoun eccellente percorso. Dovremo essere bravi a non sottovalutare la gara. In due mesi cambiano tante cose, loro hanno cambiato anche il tecnico, come del resto noi, e siamo diventati più maturi. A Cremona facemmo un grande primo tempo, poi ci siamo abbassati un po’ troppo.sarà una partita diversa.è una bellissima realtà, siamo partiti sottovalutati ma siamo cresciuti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Monza-Cremonese, #Palladino: “Domani finalissima per chiudere al meglio prima della sosta” - ACMonza : ?? La #ConferenzaStampa di Mister #Palladino alla vigilia di #MonzaCremonese ???? 'La Cremonese è una squadra viva,… - USCremonese : ??????? Mister #Ballardini alla vigilia di #MonzaCremonese: 'Di vedere una squadra che si allena così bene non ci è ca… - Luxgraph : Monza-Cremonese, conferenza Ballardini: Tsadjout e il dubbio modulo - Fantacalcio : Monza-Cremonese, la conferenza stampa di Palladino -

Raffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con laRaffaele Palladino, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa.- "Per noi è una finalissima, ci serve la giusta mentalità. Abbiamo fatto un grande percorso nelle 11 partite in cui abbiamo fatto, perdendo solamente ...La partita tra neopromosse, in programma sabato alle 15 allo U - Power Stadium, sarà aperta da uno spettacolo di cheerleading durante la lettura delle formazioni. Saranno le ragazze diCheer, realtà ...... sostituita da Lucrezia Sasso (reduce dal poker in campionato al); si va così al riposo con unameritatamente in vantaggio in via Cazzaniga. SECONDO TEMPO Nella ripresa l'Inter si ...

Monza-Cremonese, il pronostico: Over 1.5 casa a quota 1.90 La Gazzetta dello Sport

CREMONESE – I convocati: Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr ... MILAN – I convocati: non comunicati. MONZA – I convocati: in attesa di comunicazione. NAPOLI – I convocati: in attesa di comunicazione.Lo scontro contro il Monza di Raffaele Palladino, ha portato solo un punto, che serve a ben poco ai veronesi per il discorso salvezza. Rispetto alla Sampdoria e alla Cremonese, i gialloblu hanno 6 ...