Montella | «Benfica-Inter | Milan-Napoli? Spero in semifinale italiana»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi sorteggiati i quarti di finale di Champions League conaccoppiata cole derby italianosi è espresso sul grande traguardo BEL LAVORO ? Vincenzo, oggi tecnico dell’Adana Demirspor in Turchia, ha parlato in collegamento su Sky Sport 24: «Squadre italiane in Europa? Tutti gli allenatori hanno fatto un grandissimo lavoro. Da Spalletti, piuttosto che Pioli, Italiano alla Fiorentina. La Roma è lì a giocarsi l’accesso alla? In Champions League credo molto dipenda da una certa dose di casualità, dagli episodi. Mi auguro che ci possano essere due semifinaliste italiane in modo da averne almeno una in ...