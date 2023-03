Moldavia, la strategia del caos (Di venerdì 17 marzo 2023) Dietro le proteste nella ex Repubblica sovietica per la grave crisi economica (causata dai tagli al gas) si nasconde l’ombra del Cremlino. Obiettivo: sostenere i partiti di opposizione, filorussi, e ostacolare l’entrata del Paese nella Ue. «Rossiya, Rossiya» (Russia, Russia) scandiscono 15 mila persone scese in piazza a Chisinau, capitale della Moldavia, a fine febbraio. Una delle più imponente manifestazioni di protesta contro il governo europeista di Maia Sandu, che si susseguono da mesi e ricordano lo scenario della Crimea nel 2014, prima dell’annessione russa. Oggi, però, le truppe di Mosca nell’adiacente striscia di terra secessionista della Transnistria sono di soli 1.500 uomini, pochi per un colpo di mano militare. Il Quinto direttorato dei servizi di sicurezza federali, l’intelligence russa, preferisce la strategia del caos, ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 marzo 2023) Dietro le proteste nella ex Repubblica sovietica per la grave crisi economica (causata dai tagli al gas) si nasconde l’ombra del Cremlino. Obiettivo: sostenere i partiti di opposizione, filorussi, e ostacolare l’entrata del Paese nella Ue. «Rossiya, Rossiya» (Russia, Russia) scandiscono 15 mila persone scese in piazza a Chisinau, capitale della, a fine febbraio. Una delle più imponente manifestazioni di protesta contro il governo europeista di Maia Sandu, che si susseguono da mesi e ricordano lo scenario della Crimea nel 2014, prima dell’annessione russa. Oggi, però, le truppe di Mosca nell’adiacente striscia di terra secessionista della Transnistria sono di soli 1.500 uomini, pochi per un colpo di mano militare. Il Quinto direttorato dei servizi di sicurezza federali, l’intelligence russa, preferisce ladel, ...

