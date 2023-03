(Di venerdì 17 marzo 2023) Inizia il conto alla rovescia per Valsa Group-Knack, gara didelladella Cev Cup2022/di. I canarini di Andrea Giani, dopo aver eliminato i polacchi del Belchatow, tornano in campo per iniziare con il piede giusto questo ultimo atto della seconda competizione continentale per club. La formazione belga ha invece battuto in semiPiacenza, che non è riuscita a completare la rimonta arrendendosi al Golden Set. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per mercoledì 29 marzo (ancora da definire), mentre la gara di ritorno è prevista mercoledì 5 aprile. Di seguito, le informazioni per seguire inla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... papaispangpang : CEV Cup Final Modena???? - Roeselare???? - zazoomblog : Modena-Roeselare in tv: canale orario e diretta streaming andata finale Cev Cup maschile 2023 volley - #Modena-Roes… - elleci42 : Credevo che la finale di #CEVCupM sarebbe stata Modena contro Piacenza e invece sono stato smentito di brutto dai b… - ematr_86 : sarà Modena vs Roeselare in finale di #CevCupM #volley #Superlega - AndreaEttori : ??sarà Modena-Roeselare la finale della #CEVCupM ?? prendiamoci la coppa @modenavolley -

La finale sarà contro i belgi del. Andata mercoledì 29 al PalaPanini, ritorno in Belgio ... - Calcio, iltorna in campo domani sera in anticipo sul campo del Palermo alle ore 20.30. ...... Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Università degli studi die Reggio. I ... A fine luglio saranno quindi a Reggio squadre provenienti da: Algeria (Tebessa), Belgio (), ...In finaleaffronterà la formazione belga del, uscita vincente al golden set contro Piacenza. La finale di andata è in programma il 29 marzo, mentre il ritorno sarà in Belgio il 5 ...

Modena-Knack Roeselare, Finale CEV Cup volley 2023: data, programma, orario, tv, streaming OA Sport

C’era anche la presidente di Modena Volley a soffrire a bordo campo assieme alla ... Ora in finale i begli del Roeselare, provenienti dalla Champions League e capaci di eliminare niente meno che ...Come vedere in tv Modena-Roeselare, finale di andata della Cev Cup 2023 di volley maschile: canale, orario e diretta streaming ...