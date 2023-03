Modello 730/2023: ecco le novità della dichiarazione di quest’anno GUIDA (Di venerdì 17 marzo 2023) Con un provvedimento del 6 febbraio 2023 , l’ Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello 730 /2023. Parte, quindi, ufficialmente la campagna dichiarativa 2023. Tra le novità di quest’anno ci sono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 17 marzo 2023) Con un provvedimento del 6 febbraio, l’ Agenzia delle Entrate ha approvato il730 /. Parte, quindi, ufficialmente la campagna dichiarativa. Tra ledici sono...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Certificazione Unica INPS 2023 con errori? Alla rettifica segue la modifica… - minanovel : RT @CafCisl: ?? Entro oggi i datori di lavoro possono consegnare la Certificazione Unica, l’ultimo documento indispensabile per presentare… - MelchionnaMario : RT @CafCisl: ?? Entro oggi i datori di lavoro possono consegnare la Certificazione Unica, l’ultimo documento indispensabile per presentare… - antonia_sinisi : RT @CafCisl: ?? Entro oggi i datori di lavoro possono consegnare la Certificazione Unica, l’ultimo documento indispensabile per presentare… - thats_flavia : RT @CafCisl: ?? Entro oggi i datori di lavoro possono consegnare la Certificazione Unica, l’ultimo documento indispensabile per presentare… -