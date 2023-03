MODA’: Sabato 18 marzo a Jesolo la data zero del tour (Di venerdì 17 marzo 2023) I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) saranno l’occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, il gruppo capitanato da Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra. Reduci dalla bella partecipazione a Sanremo con il brano “Lasciami”, la band si prepara per l’attesa data zero che vedrà il via ufficiale del nuovo progetto live. I Modà saranno sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo, per l’occasione in conformazione teatrale, Sabato 18 marzo. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche Sabato ... Leggi su udine20 (Di venerdì 17 marzo 2023) I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei Modà (2003 – 2023) saranno l’occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, il gruppo capitanato da Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra. Reduci dalla bella partecipazione a Sanremo con il brano “Lasciami”, la band si prepara per l’attesache vedrà il via ufficiale del nuovo progetto live. I Modà saranno sul palco del Palazzo del Turismo di, per l’occasione in conformazione teatrale,18. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune diTurismo, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Drezzimovic : Per chi si sta chiedendo di Origi, sabato e' impegnato che ha una sfilata di moda - effe_news : MODA’ – Tutto pronto a Jesolo. Sabato 18 marzo la data zero del tour che vede la band per la prima volta con l’orch… - milanomagazine : Sabato 18 e domenica 19 marzo in pista 1440 atleti europei e non. Il 17 le prove ufficiali. Quest’anno l'Olimpic Ar… - sabato_ivana : RT @CaproRoco: @Mereditella Pare che stia andando di moda in realtà. Questo è ad Ancona - milanomagazine : Sabato 18 marzo inaugurazione della mostra “Intensive Care Shots, Pandemia 2020-2022” in esposizione a Villa Mirabe… -

G Magazine, in regalo con la Gazzetta: c'è Ganna in copertina ...si corre sabato, al Giro d'Italia e al Mondiale che torna ad agosto: storie, interviste, curiosità e grandi personaggi. Sono 86 pagine tutte da leggere senza dimenticare lo stile, il gusto e la moda. ... Dalla Prefettura al Santuario: il Fai alla scoperta di palazzi storici e altri tesori del Ravennate ... fra cui lo strabiliante Archivio della Moda Mazzini, a Massa Lombarda, la più grande raccolta ... sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.45 alle 17.15, domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16; ... Tornano le Giornate FAI di Primavera ... fra cui lo strabiliante Archivio della Moda Mazzini, a Massalombarda, la più grande raccolta ... Il Gruppo Fai di Cervia propone visite all' Oratorio di San Lorenzo a Castiglione di Cervia , sabato ... ...si corre, al Giro d'Italia e al Mondiale che torna ad agosto: storie, interviste, curiosità e grandi personaggi. Sono 86 pagine tutte da leggere senza dimenticare lo stile, il gusto e la. ...... fra cui lo strabiliante Archivio dellaMazzini, a Massa Lombarda, la più grande raccolta ...dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.45 alle 17.15, domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 16; ...... fra cui lo strabiliante Archivio dellaMazzini, a Massalombarda, la più grande raccolta ... Il Gruppo Fai di Cervia propone visite all' Oratorio di San Lorenzo a Castiglione di Cervia ,... Modà, tutto pronto a Jesolo: sabato la data zero del tour che vede la ... triestecafe.it