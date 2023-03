Mobilità docenti, se si viola norma sui vincoli la domanda viene annullata senza avviso. Chiarimenti (Di venerdì 17 marzo 2023) Fino al 21 marzo il personale docente può presentare domanda di Mobilità per l'anno scolastico 2023/24. L'Ufficio scolastico di Foggia ha predisposto una scheda con alcuni Chiarimenti. L'Ufficio scolastico di Siena ha invece pubblicato un vademecum per docenti e ATA. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Fino al 21 marzo il personale docente può presentarediper l'anno scolastico 2023/24. L'Ufficio scolastico di Foggia ha predisposto una scheda con alcuni. L'Ufficio scolastico di Siena ha invece pubblicato un vademecum pere ATA. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti, se si viola norma sui vincoli la domanda viene annullata senza avviso. Chiarimenti - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, precedenza personale con disabilità e cure continuative: documentazione e compilazione doman… - ValorizzaDocen : Mobilità personale docente a.s. 2023 – 24: ultimissimi giorni di intenso lavoro per il Sito Web di Formazione e Con… - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, novità e regole: le risposte alle vostre domande [IN AGGIORNAMENTO] - orizzontescuola : Mobilità docenti 2023/24, compilare la domanda senza commettere errori. Con guida PASSO DOPO PASSO divisa in capito… -