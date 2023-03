Mobilità docenti 2023, il dirigente scolastico deve comunicare in via formale lo status di sovrannumerario al docente (Di venerdì 17 marzo 2023) I docenti, individuati soprannumerari per l'a.s. 2023/24, possono presentare o meno domanda di trasferimento. Cosa fa il dirigente scolastico e cosa l'Ufficio scolastico competente. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) I, individuati soprannumerari per l'a.s./24, possono presentare o meno domanda di trasferimento. Cosa fa ile cosa l'Ufficiocompetente. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mobilità docenti 2023, il dirigente scolastico deve comunicare in via formale lo status di sovrannumerario al docen… - annalisa_neri_ : RT @Unibo: L'Alma Mater partecipa al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, finanziato in ambito #PNRR, insieme a 46 docenti e ricer… - Unibo : L'Alma Mater partecipa al Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile, finanziato in ambito #PNRR, insieme a 46 do… - infodocenti : Continuità e graduatorie interne d’istituto #mobilità #docenti #scuola - TecnicaScuola : Erasmus+, Valditara annuncia 50 milioni di euro in più per la mobilità di studenti e docenti --… -