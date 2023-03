Mobilità ATA 2023, al via le domande: come e dove si presentano. Posti disponibili, preferenze, punteggio. Cosa c’è da sapere (Di venerdì 17 marzo 2023) Al via su Polis Istanze online le domande di Mobilità per il personale ATA relative all'anno scolastico 2023/24. La finestra sarà disponibile fino al 3 aprile ed entro la stessa data l’aspirante può modificare la domanda, anche se già inoltrata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 marzo 2023) Al via su Polis Istanze online lediper il personale ATA relative all'anno scolastico/24. La finestra sarà disponibile fino al 3 aprile ed entro la stessa data l’aspirante può modificare la domanda, anche se già inoltrata. L'articolo .

