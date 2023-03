Minacce a Crosetto | la Russia ostenta indifferenza | «Di lui non importa a nessuno» Il ministro replica | «Sono ossessionati»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Se in Italia ha creato grande agitazione l’indiscrezione secondo cui il Cremlino avrebbe messo una taglia da 15 milioni di dollari suldella Difesa italiano Guido, non si può dire che insembrino altrettanto turbati. Almeno questo è l’atteggiamento cheOleg Osipov, assistente del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, che ha commentato l’indiscrezione con queste parole: «Non ci si deve sopravvalutare. Di lui nonnulla a». Lo riporta Ria Novosti, citata dai media russi. A motivare l’allarme dell’intelligence italiana erano stati proprio «gli sfoghi di rabbia contro gli italiani da parte del vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Dmitry Medvedev, da mesi ormai all’avanguardia della ...

Sia lui, sia Osipov vengono chiamati in causa dain un messaggio su Twitter : "Prima Razov. Poi Medvedev. Poi di nuovo Razov. Poi Prigozhin. Infine Osipov. L'ossessione di questi 'signori' ......sull'ex rappresentante della Confindustria settore armi (ora ministro della Difesa) Guido, ... La totalità di questenon sembrano reali ma delle armi mediatiche grossolanamente ...A Guerini, Mantovano ha evidenziato che allo stato non risulta alcuna evidenza di intelligence riguardanti concretenei confronti del ministro, come riferisce l'Ansa citando fonti di ...

Il Copasir attende un chiarimento sulle minacce del Cremlino a Crosetto Il Foglio

(Adnkronos) - 'Sono assolutamente tranquillo'. Così su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo le notizie secondo cui il ...Partiamo da Crosetto, che su Twitter anche anche per allontanare le ironie che si erano diffuse sui social ha sottolineato che “non mi sento minacciato e sono certo che non ci siano taglie o altro, su ...