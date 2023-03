Milinkovic Savic voto 4 – «Non era meglio farlo riposare?»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Il Corriere dello Sport duro contronel match contro l’AZ Alkmaar e la scelta di Sarri di metterlo in campo Il Corriere dello Sport duro contronel match contro l’AZ Alkmaar e la scelta di Sarri di metterlo in campo. Il quotidiano rifila un bel 4 in pagella al centrocmapista della Lazio: «Sarri insiste nelgiocare ma il serbo è palesemente fuori condizione, come si era visto a Bologna. Lentezza esasperante, gli portano via la palla con una facilità irrisoria. Un’ora imbarazzante. Non era?». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Anche Sarri ha sottolineato in più occasioni questo suo limite. Il tecnico toscano prima della gara col Bologna aveva detto che Milinkovic-Savic non può essere un problema per la squadra: "E' un ...Dopo la bella parentesi europea, il Napoli è pronto a riprendere il cammino in campionato, giunto alla 27esima giornata, verso il terzo tricolore della storia della società partenopea. Domenica, alle ...