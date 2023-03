Milano: striscione davanti Casa della Memoria contro l'Anpi, 'gravissima provocazione' (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - L'Anpi provinciale milanese esprime profonda esecrazione per la "gravissima provocazione neofascista" avvenuta a Milano in via Confalonieri, davanti alla Casa della Memoria. Questa notte è stato affisso uno striscione del Blocco studentesco, emanazione di Casa Pound, riportante la scritta 'Fuori l'Anpi dalle scuole'. "L'azione -afferma il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati- vuole costituire un atto intimidatorio non soltanto nei confronti dell'Anpi, ma anche di tutte le associazioni democratiche e antifasciste che dal 2015 stanno svolgendo importanti iniziative sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023), 17 mar. (Adnkronos) - L'provinciale milanese esprime profonda esecrazione per la "neofascista" avvenuta ain via Confalonieri,alla. Questa notte è stato affisso unodel Blocco studentesco, emanazione diPound, riportante la scritta 'Fuori l'dalle scuole'. "L'azione -afferma il presidente dell'provinciale di, Roberto Cenati- vuole costituire un atto intimidatorio non soltanto nei confronti dell', ma anche di tutte le associazioni democratiche e antifasciste che dal 2015 stanno svolgendo importanti iniziative sulla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italiantifa : Accade a Milano,i topi hanno appeso uno striscione contro l'@AnpiMilano .. I fascisti non esistono ? #matrice - elio_vito : Cori antisemiti, buu razzisti e nessuno prende provvedimenti, ma per uno striscione Basta i morti in mare arrivano… - SesostriIII : RT @Italiantifa: Accade a Milano,i topi hanno appeso uno striscione contro l'@AnpiMilano .. I fascisti non esistono ? #matrice https://t.c… - Rita_sole : RT @Italiantifa: Accade a Milano,i topi hanno appeso uno striscione contro l'@AnpiMilano .. I fascisti non esistono ? #matrice https://t.c… - TV7Benevento : Milano: striscione davanti Casa della Memoria contro l'Anpi, 'gravissima provocazione' - -