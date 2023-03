Milano-Sanremo 2023: percorso, orari, altimetria e favoriti (Di venerdì 17 marzo 2023) Sabato 18 marzo gli occhi del mondo del ciclismo saranno puntati sul traguardo posto in Via Roma a Sanremo, per scoprire chi sarà il corridore che iscriverà il suo nome nell'albo d'oro della Milano-Sanremo, la classicissima di primavera, la prima Monumento della stagione. La gara, inserita nell'UCI World Tour, è sicuramente la corsa in linea ciclistica di un giorno più importante e famosa che si corre in Italia. Nata nel 1907, la corsa è giunta alla sua edizione numero 114 e si disputerà lungo un percorso di 294 km con partenza da Abbiategrasso e arrivo nella città dei fiori. I favoriti della Milano-Sanremo 2023 Dopo la vittoria dello scorso anno dello sloveno Matej Mohori?, è un suo connazionale, Tadej Pogacar, il principale favorito per il ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 17 marzo 2023) Sabato 18 marzo gli occhi del mondo del ciclismo saranno puntati sul traguardo posto in Via Roma a, per scoprire chi sarà il corridore che iscriverà il suo nome nell'albo d'oro della, la classicissima di primavera, la prima Monumento della stagione. La gara, inserita nell'UCI World Tour, è sicuramente la corsa in linea ciclistica di un giorno più importante e famosa che si corre in Italia. Nata nel 1907, la corsa è giunta alla sua edizione numero 114 e si disputerà lungo undi 294 km con partenza da Abbiategrasso e arrivo nella città dei fiori. IdellaDopo la vittoria dello scorso anno dello sloveno Matej Mohori?, è un suo connazionale, Tadej Pogacar, il principale favorito per il ...

