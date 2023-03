Milano-Sanremo 2023, le quote dei bookmakers per le scommesse. Favoriti Pogacar e van Aert, Filippo Ganna a 15 (Di venerdì 17 marzo 2023) Si svolgerà sabato 18 marzo 2023 la 114 ma edizione della Milano-Sanremo, storica corsa in linea italiana di livello World Tour. Al via della Classicissima di Primavera ci saranno ben 25 squadre e 175 corridori e non mancherà di certo una grande lotta per il successo: andiamo a scoprire chi sono i Favoriti per i bookmakers. Secondo i siti di scommesse i corridori con più possibilità di vittoria per questa gara sono lo sloveno Tadej Pogacar (che, ricordiamo, è reduce dal grande successo alla Parigi-Nizza) e il belga Wout van Aert, entrambi dati a 5.50. Dietro di loro troviamo un quartetto composto dal danese Mads Pedersen, l’australiano Caleb Ewan, il belga Jasper Philipsen, l’olandese Mathieu van der Poel con una quota dal 13.00 al 15.00, mentre tra il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 marzo 2023) Si svolgerà sabato 18 marzola 114 ma edizione della, storica corsa in linea italiana di livello World Tour. Al via della Classicissima di Primavera ci saranno ben 25 squadre e 175 corridori e non mancherà di certo una grande lotta per il successo: andiamo a scoprire chi sono iper i. Secondo i siti dii corridori con più possibilità di vittoria per questa gara sono lo sloveno Tadej(che, ricordiamo, è reduce dal grande successo alla Parigi-Nizza) e il belga Wout van, entrambi dati a 5.50. Dietro di loro troviamo un quartetto composto dal danese Mads Pedersen, l’australiano Caleb Ewan, il belga Jasper Philipsen, l’olandese Mathieu van der Poel con una quota dal 13.00 al 15.00, mentre tra il ...

