Milano-Sanremo 2023 | Biniam Girmay | “Non ci sono segreti | nel finale è inevitabile prendersi rischi in discesa”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Non parte con i favori del pronostico, mapuò essere un outsider di lusso in vista dellache si disputerà domani. L’eritreo, infatti, ha le caratteristiche perfette per la Classica di Primavera: scattante, spunto veloce e tiene bene sugli strappi. Le sue parole alla vigilia: “Sarò al via della mia seconda. L’anno scorso è stata una bella esperienza e finora è stata l’unica Monumento che ho corso nella mia carriera. Ho imparato quanto sia importante il posizionamento in questa corsa. Nelbisogna seguire i movimenti e i corridori giusti per evitare di finire nelle retrovie e dover spendere molte energie per tornare in testa”. E aggiunge: “Non ci, le gambe o la condizione ...

Tutto pronto per la nona edizione della Granfondo'La Classicissima', in calendario domenica 19 marzo. La manifestazione, come da tradizione, segue di un giorno la, dando quindi la possibilità a tutti gli appassionati di ciclismo che giungono in riviera per assistere alla gara dei professionisti, di misurarsi sulle stesse strade per un intenso

C'è grande attesa per la Milano-Sanremo 2023, che si disputerà domani, sabato 18 marzo. La Classicissima di Primavera si preannuncia altamente spettacolare e regalerà emozioni a tutti gli appassionati ...Lo sloveno è di fronte all’asticella più alta della sua carriera. Dopo aver conquistato due Tour de France, la Liegi-Bastogne-Liegi e due Giri di Lombardia, la Milano-Sanremo rappresenta la perla che ...