Milano, la storia di Elena e Carolina dopo lo stop al riconoscimento dei figli delle coppie gay: «Non sono più mamma da stamattina»

Da un giorno all'altro non è più madre. O almeno per lo Stato. Carolina, 41 anni, si è vista notificare improvvisamente l'annullamento del riconoscimento di sua figlia, nata a gennaio a Milano. «In questi giorni abbiamo seguito le notizie con molta apprensione ma non ci aspettavamo un annullamento retroattivo dei riconoscimenti già fatti», racconta al Corriere in un'intervista a Elena Tebano. La Procura del capoluogo lombardo ha chiesto l'annullamento dell'atto di nascita e i documenti della bimba avuta con la moglie Elena, 34enne che ha partorito la piccola. Il tutto a causa della circolare del ministero dell'Interno che ha imposto di sospendere le registrazioni alla nascita per i figli delle coppie omosessuali perché considerate ...

