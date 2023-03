Milano | il presidio per il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali

(Di venerdì 17 marzo 2023) L'appuntamento è alle 15 in piazza della Scala per la manifestazione organizzata daArcobaleno, I Sentinelli die Cig Arcigay dopo lo stoptrascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà e la formazione di atti di nascita con due mamme

Anche il sindaco diha annunciato la sua presenza alperché "la testimonianza non basta. Il compito di un sindaco è anche quello di difendere i diritti e io non mi voglio accontentare ...Lo ha detto il sindaco diGiuseppe Sala, durante la conferenza stampa di presentazione delper il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali che si terra' domani in piazza della ...Ilè stato organizzato da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli die Cig Arcigaydopo lo stop alla trascrizione dei certificati di nascita dei bambini nati da coppie omogenitoriali.

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Un presidio in piazza della Scala a Milano in cui tutti i partecipanti sono invitati a portare delle penne a sfera che saranno alzate in aria durante un flashmob, per ...Sono le parole di Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, durante la conferenza stampa di presentazione del presidio che si terrà sabato in piazza Scala a Milano per protestare contro lo ...