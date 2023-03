Milano, il business dei borseggiatori nomadi: “Guadagno mille euro al giorno e non rischio nulla” (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar – borseggiatori immigrati dai redditi sui mille euro al giorno. Almeno, così emerge dalla testimonianza di una di loro, riportata da Tgcom24. A Milano i borseggiatori “guadagnano” mille euro al giorno I borseggiatori nomadi a Milano fanno affari d’oro, anche da mille euro al giorno, stando alla testimonianza di Anna, 29, bosniaca, la quale ammette: “Guadagno fino a mille euro al giorno. Vado sette giorni su sette, dalla mattina alla sera sulla linea tra Duomo e Centrale. Un lavoro? Per me è troppo tardi. Il carcere? Non rischio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar –immigrati dai redditi suial. Almeno, così emerge dalla testimonianza di una di loro, riportata da Tgcom24. A“guadagnano”alfanno affari d’oro, anche daal, stando alla testimonianza di Anna, 29, bosniaca, la quale ammette: “fino aal. Vado sette giorni su sette, dalla mattina alla sera sulla linea tra Duomo e Centrale. Un lavoro? Per me è troppo tardi. Il carcere? Non...

