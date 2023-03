“Milano è la metafora dell’amore”, il nuovo singolo dei Baustelle (Di venerdì 17 marzo 2023) foto di Marco CellaMilano – Oggi esce il nuovo singolo dei Baustelle “Milano è la metafora dell’amore”, una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli di Milano, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica. Milano, qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi, è un’esperienza da voler tatuare sulla propria pelle. «Avevamo bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. E poi che dire, Milano, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre», ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 marzo 2023) foto di Marco Cella– Oggi esce ildeiè la”, una fotografia nitida dell’hinterland milanese: la metropoli di, la sua frenesia e la fauna che la abita viene catartizzata dal linguaggio poetico che unisce pregiudizi e verità in una descrizione sensoriale, tangibile e cinematografica., qui cantata con irriverenza e allegria dalla band, è la città in cui perdersi, è un’esperienza da voler tatuare sulla propria pelle. «Avevamo bisogno da un po’ di scrivere una canzone così: sfrenata e libera come il rock and roll, senza inibizioni e forse anche un po’ senza senso. E poi che dire,, anche nelle sue contraddizioni, ci intriga e seduce da sempre», ...

