Milano: Cgil, 'solidarietà ad Anpi per lo striscione, neofascismo è minaccia attuale' (Di venerdì 17 marzo 2023) Milano, 17 mar. (Adnkronos) - La Camera del Lavoro metropolitana di Milano esprime la sua solidarietà dopo il vile atto di vandalismo perpetrato nella notte con lo striscione contro l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, posto nei pressi della Casa della Memoria di Milano: "Questo atto -si legge nella nota inviata dalla Cgil- dimostra ancora una volta che il neofascismo non è solo un fenomeno storico, ma una minaccia ancora attuale per la nostra democrazia e per la memoria storica del nostro Paese". "La Camera del Lavoro metropolitana di Milano condanna fermamente l'azione del Blocco Studentesco e di tutte le organizzazioni che promuovono ideologie razziste, xenofobe e fasciste -prosegue la nota-. Riteniamo che ...

