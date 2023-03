Milano, bambino trova un bullone nel panino a scuola. I genitori denunciano il caso a Milano Ristorazione (Di venerdì 17 marzo 2023) Il panino al prosciutto, con una sorpresa dentro. Ma non si trattava né di formaggio filante né di alcun altro ingrediente commestibile, bensì di un bullone. E’ successo ad un alunno della scuola primaria dell’istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano. Una volta addentato il suo panino nella mensa della scuola, dopo essere tornato da un’uscita didattica insieme ai suoi compagni, il ragazzino si è accorto del bullone e per fortuna non l’ha inghiottito. L’episodio è avvenuto il 15 marzo e non appena ricevuta la segnalazione Milano Ristorazione ha immediatamente attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto, come spiegano dalla società del Comune che gestisce le mense scolastiche. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilal prosciutto, con una sorpresa dentro. Ma non si trattava né di formaggio filante né di alcun altro ingrediente commestibile, bensì di un. E’ successo ad un alunno dellaprimaria dell’istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di. Una volta addentato il suonella mensa della, dopo essere tornato da un’uscita didattica insieme ai suoi compagni, il ragazzino si è accorto dele per fortuna non l’ha inghiottito. L’episodio è avvenuto il 15 marzo e non appena ricevuta la segnalazioneha immediatamente attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto, come spiegano dalla società del Comune che gestisce le mense scolastiche. La ...

