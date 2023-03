Milano, bambino di quinta elementare trova un bullone nel panino per la gita (Di venerdì 17 marzo 2023) Il panino al prosciutto consegnato a un alunno della 5F della scuola primaria dell’istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni di Milano conteneva un ingrediente indesiderato, ma soprattutto molto pericoloso. Un bullone di metallo, che rischiava di ferire il bambino o peggio ancora, di essere inghiottito. L’episodio è avvenuto il 15 marzo: lo studente era appena tornato da un’uscita didattica insieme ai suoi compagni. Come da prassi erano stati serviti alla classe dei panini, forniti da Milano Ristorazione, dal momento che l’orario del pranzo in mensa era già passato. La società del Comune che gestisce le mense scolastiche ha spiegato che Milano Ristorazione, non appena ricevuta la segnalazione, ha attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto. In una nota è stato annunciato ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilal prosciutto consegnato a un alunno della 5F della scuola primaria dell’istituto comprensivo Rinnovata Pizzigoni diconteneva un ingrediente indesiderato, ma soprattutto molto pericoloso. Undi metallo, che rischiava di ferire ilo peggio ancora, di essere inghiottito. L’episodio è avvenuto il 15 marzo: lo studente era appena tornato da un’uscita didattica insieme ai suoi compagni. Come da prassi erano stati serviti alla classe dei panini, forniti daRistorazione, dal momento che l’orario del pranzo in mensa era già passato. La società del Comune che gestisce le mense scolastiche ha spiegato cheRistorazione, non appena ricevuta la segnalazione, ha attivato verifiche e controlli sul campione pervenuto. In una nota è stato annunciato ...

