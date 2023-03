Milan | Pioli | «Sorteggio? Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile»

(Di venerdì 17 marzo 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l’Udinese Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. UDINESE – «L’Udinese è una squadra fisica e tecnica che gioca velocemente sugli attaccanti. Una partita da affrontare con determinazione e concentrazione».– «Ill’abbiamo vissuto mentre facevamo l’allenamento,un. Ci si aspettava sicuramente uncomplicato e stimolante. Siamo ai quarti, siamo ile vogliamo andare avanti. La Champions è la Champions e il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - AntoVitiello : #Pioli: 'Il #Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la #Champions e il #Milan è il Milan.… - lucabianchin7 : Zlatan #Ibrahimovic è la scelta di Pioli per sostituire Giroud in #UdineseMilan. Ibra ha 45-60 minuti e, a meno di… - oscarvalle1984 : RT @NicoSchira: Stefano #Pioli sul sorteggio: “Siamo ai quarti, vogliamo andare avanti. C’è una netta differenza tra campionato e #Champion… - Carmine95225074 : @1926_cri In questo momento abbiamo un gioco ed uno stato di forma che ci fanno temere poco il Milan. Sono d'accord… -

Stefanoha parlato in sala stampa in vista della sfida di sabato sera contro l'Udinese, in programma ... Questo il commento sul sorteggio di Champions invece,- Napoli ai quarti di Champions: ......Luciano Spalletti che commenta il sorteggio del Napoli nei quarti di Champions contro i rossoneri di Stefano. Un derby che l'allenatore azzurro avrebbe voluto evitare: 'Conosciamo bene il,...Il tecnico dei rossoneri parla alla vigilia della sfida contro i bianconeri, in programma domani alla Dacia ArenaIldi Stefanoè pronto a tornare in campo. Domani Tonali e compagni faranno visita all'Udinese di Sottil, per la ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri devono riscattare la prova ...

Udinese-Milan, la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

Domani alle ore 20:45, il Milan di Stefano Pioli affronterà l’Udinese con l’obiettivo di tornare al successo in campionato, obiettivo mancato nelle ultime due giornate contro Fiorentina (1-2) e ...Stefano Pioli, allenatore del Milan ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro l’Udinese, valido per la 27a giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.