Milan, Pioli lancia la sfida al Napoli: il -20 in Serie A non pesa VIDEO (Di venerdì 17 marzo 2023) Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre Udinese-Milan, rivendica il percorso fatto in Champions League e la storia del club rossonero nella... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Stefano, nella conferenza stampa pre Udinese-, rivendica il percorso fatto in Champions League e la storia del club rossonero nella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - AntoVitiello : #Pioli: 'Il #Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la #Champions e il #Milan è il Milan.… - lucabianchin7 : Zlatan #Ibrahimovic è la scelta di Pioli per sostituire Giroud in #UdineseMilan. Ibra ha 45-60 minuti e, a meno di… - Luxgraph : Sorteggio Champions Milan-Napoli, Pioli: 'Si festeggia dopo le partite...' - whoisviola_ : RT @enfperalta: spalletti vedendo pioli dieci volte in un mese per l’ennesimo milan napoli -