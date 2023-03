Milan-Napoli, ufficializzate le date e gli orari dei quarti di finale di Champions League (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarà tutto italiano il quarto di finale di Champions League tra Napoli e Milan. L’urna di Nyon ha messo di fronte la squadra di Spalletti e quella di Pioli in un derby italiano che si preannuncia infuocato. Sarà la prima volta che le due squadre si incontrano in una competizione europea e i tifosi non aspettano altro che sostenere la propria squadra allo stadio. Milan Napoli (FOTO: SSC Napoli) date e orari quarti di finale Champions League La UEFA, dopo esser terminati anche i sorteggi di Europa League e Conference League, ha anche ufficializzato le date e gli orari dei ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Sarà tutto italiano il quarto diditra. L’urna di Nyon ha messo di fronte la squadra di Spalletti e quella di Pioli in un derby italiano che si preannuncia infuocato. Sarà la prima volta che le due squadre si incontrano in una competizione europea e i tifosi non aspettano altro che sostenere la propria squadra allo stadio.(FOTO: SSCdiLa UEFA, dopo esser terminati anche i sorteggi di Europae Conference, ha anche ufficializzato lee glidei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - edenreigns7 : RT @NicoSchira: Martedì 11 Aprile ore 21 Benfica-Inter (Sky e Canale5) ManCity-BayernMunich (Sky) Mercoledì 12 ore 21 Milan-Napoli (Prime)… - mafaldacampello : RT @B24PT: 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea - Real Madri… -