Milan - Napoli quando si gioca: date e orari dei quarti di finale di Champions League (Di venerdì 17 marzo 2023) L'urna di Nyon ha regalato al Napoli il doppio confronto con il Milan nei quarti di finale di Champions League . La gara di andata dei quarti è in programma martedì 11 o mercoledì 12 aprile "Meazza" , ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 17 marzo 2023) L'urna di Nyon ha regalato alil doppio confronto con ilneididi. La gara di andata deiè in programma martedì 11 o mercoledì 12 aprile "Meazza" , ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - ViniciusQDS05 : @ntbrener Bayern X Napoli Real Madrid X Benfica City X Milan Chelsea X Inter - OhhMyreal : Se il Milan passa manda affanculo lo scudettino del Napoli, lo disintegra prima ancora di essere vinto -