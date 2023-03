Milan-Napoli, Massara: “Ci vorranno prestazioni di altissimo livello” (Di venerdì 17 marzo 2023) Frederic Massara, direttore sportivo rossonero, ha parlato di Milan-Napoli, sfida designata per i quarti di finale di Champions League Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 marzo 2023) Frederic, direttore sportivo rossonero, ha parlato di, sfida designata per i quarti di finale di Champions League

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - ElReeco : @ocwsport E fu così che dopo una stagione a prenderci in giro e a insultarci a vicenda, tra Milan e Napoli nacque i… - AlessiaBabbo : Tifosi: le italiane anche no. Urna di Nyon: ed invece. E che Milan vs Napoli dal sapore di notti magiche in Europa… -