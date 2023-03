Milan-Napoli in Champions League: il calendario rossonero di aprile (Di venerdì 17 marzo 2023) Il sorteggio dei quarti di Champions League ha decretato la sfida tra Milan e Napoli. Il prossimo mese le squadre si incontreranno tre volte Leggi su pianetamilan (Di venerdì 17 marzo 2023) Il sorteggio dei quarti diha decretato la sfida tra. Il prossimo mese le squadre si incontreranno tre volte

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - B24PT : 11 abril: Benfica - Inter // Man City - Bayern 12 abril: Real Madrid - Chelsea // Milan - Napoli 18 abril: Chelsea… - AlineSa36671841 : @mundodabola real Madrid x Chelsea =real Madrid ???? Benfica x Internazionale =Internazionale,???? Manchester city x Ba… - Milannews24_com : #Napoli, #Spalletti: «Sorteggio favorevole? Il #Milan è la Champions» -