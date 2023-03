Milan-Napoli in Champions League, Costacurta sicuro: “Gli azzurri avranno un vantaggio” (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi non si parlerà di altro ed è plausibile: l’argomento del giorno sono i sorteggi dei quarti di finale di Champions League. Il Napoli affronterà il Milan in un derby tutto italiano, mentre l’Inter, l’altra italiana ancora in gioco, ha pescato il Benfica dall’urna di Nyon. Le due vincenti di questi due match si sfideranno in semifinale: è molto alta la possibilità di vedere un’italiana a Istanbul il prossimo 10 giugno. Sorteggio Champions League Napoli Tanti opinionisti ed ex calciatori stanno commentando i sorteggi e cercando di fare pronostici e tra questi c’è anche Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e ora opinionista a Sky Sport. Saranno due partite equilibrate. Bisogna essere un pochino abituati a questa ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Oggi non si parlerà di altro ed è plausibile: l’argomento del giorno sono i sorteggi dei quarti di finale di. Ilaffronterà ilin un derby tutto italiano, mentre l’Inter, l’altra italiana ancora in gioco, ha pescato il Benfica dall’urna di Nyon. Le due vincenti di questi due match si sfideranno in semifinale: è molto alta la possibilità di vedere un’italiana a Istanbul il prossimo 10 giugno. SorteggioTanti opinionisti ed ex calciatori stanno commentando i sorteggi e cercando di fare pronostici e tra questi c’è anche Alessandro, ex difensore dele ora opinionista a Sky Sport. Saranno due partite equilibrate. Bisogna essere un pochino abituati a questa ...

