Milan-Napoli in Champions, chi è favorito? Baresi non ha dubbi! (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Napoli dovrà affrontare il Milan ai quarti di finale di Champions League per poter strappare un pass per la semifinale e continuare a sognare. La prima sfida sarà in trasferta l’11-12 aprile, mentre la gara di ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona sarà il 18-19 aprile. Le parole di Franco Baresi su Milan-Napoli In merito ai sorteggi è intervenuto ai microfoni di Canale 20 Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan. FOTO: Franco Baresi Di seguito le sue parole: Le competizioni europee sono sempre particolari. In campionato il Napoli sta dimostrando di essere superiore, sta avendo un rendimento di prestazioni superiore e dobbiamo rispettarlo. Il Milan dal lato suo ha la ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Ildovrà affrontare ilai quarti di finale diLeague per poter strappare un pass per la semifinale e continuare a sognare. La prima sfida sarà in trasferta l’11-12 aprile, mentre la gara di ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona sarà il 18-19 aprile. Le parole di FrancosuIn merito ai sorteggi è intervenuto ai microfoni di Canale 20 Franco, vicepresidente onorario del. FOTO: FrancoDi seguito le sue parole: Le competizioni europee sono sempre particolari. In campionato ilsta dimostrando di essere superiore, sta avendo un rendimento di prestazioni superiore e dobbiamo rispettarlo. Ildal lato suo ha la ...

