Milan-Napoli ai quarti di Champions: le reazioni social (Di venerdì 17 marzo 2023) social scatenati dopo il sorteggio valevole per i quarti di finale di Champions League. L'Italia è sempre più presente, e lo sarà ancora di più in una delle sfide: Milan e Napoli si affronteranno per il passaggio in semifinale. Tutto sommato i tifosi italiani non sono rimasti insoddisfatti, c'è chi professa già la vittoria di un'italiana, chi invece spera nel derby in semifinale tra Milan e Inter. Chi invece ammette che la squadra rossonera ha avuto persino "sfortuna" a pescare la formazione di mister Spalletti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - IFTVofficial : 4 out of the 8 teams in the Champions League quarter-finals are coached by Italians ???? • Carlo Ancelotti (Real Mad… - FBiasin : Quarti di Champions Tre italiane ???? #Napoli #Milan #Inter Due inglesi ?????????????? #Chelsea #City Una spagnola ????… - ViniciusQDS05 : @ntbrener Bayern X Napoli Real Madrid X Benfica City X Milan Chelsea X Inter - OhhMyreal : Se il Milan passa manda affanculo lo scudettino del Napoli, lo disintegra prima ancora di essere vinto -