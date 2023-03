Milan-Napoli ai quarti di Champions, la battuta di Salvini: «Avevo promesso a mio figlio una trasferta europea, qui dovremo ragionarci…» (Di venerdì 17 marzo 2023) «Avevo promesso a mio figlio una trasferta europea e qui dovremo ragionarci…». Così Matteo Salvini ha commentato a caldo i sorteggi di Champions League, che nei quarti di finale vedranno impegnato il “suo” Milan contro il Napoli, in uno scontro calcistico europeo tutto italiano. Notizia arrivata prima di pranzo con i sorteggi Uefa svoltisi a Nyon. Il leader della Lega, a margine di una visita al porto di Trieste, si dice comunque «fiducioso e ottimista» in vista della partita: «Niente è impossibile», ha spronato i rossoneri Salvini. A Trieste il vicepremier si è espresso anche sulla sospensione delle registrazioni alla nascita per i figli delle coppie omosessuali. ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) «a miounae qui». Così Matteoha commentato a caldo i sorteggi diLeague, che neidi finale vedranno impegnato il “suo”contro il, in uno scontro calcistico europeo tutto italiano. Notizia arrivata prima di pranzo con i sorteggi Uefa svoltisi a Nyon. Il leader della Lega, a margine di una visita al porto di Trieste, si dice comunque «fiducioso e ottimista» in vista della partita: «Niente è impossibile», ha spronato i rossoneri. A Trieste il vicepremier si è espresso anche sulla sospensione delle registrazioni alla nascita per i figli delle coppie omosessuali. ...

