Milan | Massara | “Con Napoli sfida stimolante | la affronteremo con fiducia”

Il direttore sportivo del Milan, Friederic Massara, ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole: "Siamo tra le migliori otto d'Europa e nei quarti di finale le partite e le squadre sono tutte di grande livello. Contro il Napoli sarà una sfida molto stimolante che affronteremo con fiducia, ci vorranno prestazioni di altissimo livello. Tre gare in venti giorni non aiutano, semmai complicano la sfida per tutte e due. Noi accogliamo questo sorteggio con coraggio e con la speranza di fare delle bellissime partite, perché Milan e Napoli hanno dimostrato di saper costruire un gioco bellissimo".

