Milan, i dettagli e le cifre del contratto di Sportiello (Di venerdì 17 marzo 2023) Una scelta precisa fatta da tempo e che diventerà presto anche ufficiale. Marco Sportiello ha scelto il Milan e si traferirà alla... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Una scelta precisa fatta da tempo e che diventerà presto anche ufficiale. Marcoha scelto ile si traferirà alla...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, i dettagli e le cifre del contratto di #Sportiello - MomentiCalcio : Serie A, possibile variazione di calendario per #Milan, #Inter e #Napoli: i dettagli - FraRomeo0226 : Quindi dovrebbe trovare una squadra che gli da lo stipendio che chiede, paghi il Milan la cifra che vuole e si acco… - PsychoRebic : Appena avvenuto un incontro tra Brahim Diaz e Maldini per limare i dettagli del riscatto dello spagnolo da parte de… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Biglietti per Napoli/Milan in vendita: info e dettagli - -