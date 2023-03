Milan | Baresi | «Napoli grande | ma possiamo fare bene»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanPress_it : #Baresi a Milan TV dopo #UCLdraw ??? - napolipiucom : Baresi: 'Siamo il Milan, vogliamo passare il turno' #baresi #CalcioNapoli #milannapoli #notiziecalcionapoli… - Freedyfn1 : RT @theMilanZone_: ??#Baresi: '#Napoli forte, ma noi siamo il #Milan. E la storia in #ChampionsLeague aiuta' #UCL - Milannews24_com : Baresi a Sky: «Il Napoli è forte ma lo siamo anche noi» - MilanNewsit : Baresi a Milan TV: 'Il Milan ha voglia di stupire ancora, sappiamo cosa sa fare in campo internazionale' -

Eravamo tre italiane al sorteggio, sapevamo che poteva capitare "su Osimhen ed il Napoli " Quando ci sono i cross non bisogna farsi attrarre dalla palla, ma stare attaccati all'uomo. ..."Noi siamo il. E in competizioni come queste la storia aiuta...". Parola di Franco, vicepresidente onorario rossonero e bandiera del club, tre volte vincitore della Coppa dei Campioni. Presente a Nyon ......tempo dopo per corruzione (anche se le accuse non riguardano quella determinata gara) Il, ... Il capitano, però, non è ancora lui, ma il terzino destro Mauro Tassotti (Franconon gioca la ...

Milan, Baresi: "Dispiace che un'italiana andrà fuori comunque vada" GianlucaDiMarzio.com

Quindi bisogna rispettarli. Però il Milan ha una storia e ce la giocheremo". Così, dai microfoni di Sport Mediaset, il dirigente milanista Franco Baresi sull'esito del sorteggio dei quarti di ...è una squadra da tenere in considerazione e sappiamo quali sono le loro qualità". Milan, Baresi sulla storia dei rossoneri in Champions League "Io credo che il Champions il livello si alza. La squadra ...