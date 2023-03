Milan, Baresi: “Grande rispetto per il Napoli, lo affronteremo nel migliore dei modi” (Di venerdì 17 marzo 2023) Franco Baresi, vice-presidente onorario del Milan, ha commentando il sorteggio dei quarti di Champions League, che vedrà la formazione rossonera affrontare il Napoli di Spalletti. “Siamo contenti di essere arrivati sin qui ed orgogliosi del nostro percorso, la Champions da’ grandi stimoli ed emozioni. E’ un derby e mi dispiace perché affronteremo un’altra italiana. C’è Grande rispetto per il Napoli e lo affronteremo nel migliore dei modi, consapevole che sta facendo una stagione straordinaria”. Poi ha continuato commentando Osimhen: “Cercheremo di tenerlo lontano dall’area perché è fortissimo, ma il Napoli ha tanti giocatori di qualità. Dovremo rispettare il calcio che fa. Kim? Ha portato alla difesa ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Franco, vice-presidente onorario del, ha commentando il sorteggio dei quarti di Champions League, che vedrà la formazione rossonera affrontare ildi Spalletti. “Siamo contenti di essere arrivati sin qui ed orgogliosi del nostro percorso, la Champions da’ grandi stimoli ed emozioni. E’ un derby e mi dispiace perchéun’altra italiana. C’èper ile loneldei, consapevole che sta facendo una stagione straordinaria”. Poi ha continuato commentando Osimhen: “Cercheremo di tenerlo lontano dall’area perché è fortissimo, ma ilha tanti giocatori di qualità. Dovremo rispettare il calcio che fa. Kim? Ha portato alla difesa ...

