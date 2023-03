Milan, Baresi: "Contro il Napoli sarà difficile, dovremmo essere bravi, hanno tanta qualità" (Di venerdì 17 marzo 2023) Franco Baresi, dirigente del Milan, ha parlato a Mediaset dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, ecco le sue parole: "Il Napoli sarà difficile, sta facendo un grande percorso e saranno partite aperte. dovremmo essere bravi, alzare il livello e fare grandi prestazioni. Le competizioni europee sono particolari. Il Napoli sta dimostrando di essere superiori a tutti, ma il Milan ha una storia e possiamo giocarcela fino in fondo". "Osimehn è un grande attaccante, fa gol in tutto i modi. Bisogna tenerlo lontano dall'area. Il Napoli crea occasioni, ha qualità, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 17 marzo 2023) Franco, dirigente del, ha parlato a Mediaset dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions League, ecco le sue parole: "Il, sta facendo un grande percorso e saranno partite aperte., alzare il livello e fare grandi prestazioni. Le competizioni europee sono particolari. Ilsta dimostrando disuperiori a tutti, ma ilha una storia e possiamo giocarcela fino in fondo". "Osimehn è un grande attaccante, fa gol in tutto i modi. Bisogna tenerlo lontano dall'area. Ilcrea occasioni, ha, c'è Kvara sull'esterno, Zieliniski, Lobotka... è una squadra da tenere in considerazione e ...

