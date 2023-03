Milan, arrivano i giorni di Ibra: la Svezia, il ritorno dal 1’ e una staffetta che diventa 'vitale' (Di venerdì 17 marzo 2023) Il momento è forse arrivato. Quattordici mesi dopo, il Milan potrebbe ripartire dal 1’ con Zlatan Ibrahimovic, in pole position... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Il momento è forse arrivato. Quattordici mesi dopo, ilpotrebbe ripartire dal 1’ con Zlatanhimovic, in pole position...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Milan, arrivano i giorni di Ibra: la Svezia, il ritorno dal 1’ e una staffetta che diventa 'vitale': Il momento è f… - DanieleTurani : @MikeShowSha Non è corretto: non ti qualifichi se contemporaneamente avviene che Milan o Inter vincono la Champions… - MikeShowSha : @officialdan_94 E invece si, se Juve Roma Milan o Inter non arrivano tra le prime 4 e vincono, prendono il posto de… - Raffaele_NA : @FrankDeSboer @ElPrincipe22__ Cazzo mene ...io intanto sicuro vinco qualcosa quest'anno. Il problema è del Milan se… - Laicherrr : RT @ManuuXO: SINGOLA DEL VENERDÌ ?? Milan-Napoli MARCATORE OSIMHEN (1,07) Un Napoli spaziale affronta un Milan in difficoltà da mesi, i p… -