Migrazioni | imprese e Ucraina Il viaggio di Tajani nei Balcani

(Di venerdì 17 marzo 2023) Un salto in avanti nelle relazioni con i Paesici, nella consapevolezza che l’Italia è pivot regionale, sia in riferimento alle politiche europee da attuare in loco, come favorire il processo di allargamento dell’Ue, sia alle esigenze specifiche, come quelle delle comunità cristiane o dellenostrane. La visita del ministro degli Esteri Antoioin Croazia e Slovenia porta in dote una serie di iniziative concrete alla voce, allargamento e conflitto in, ponendosi in linea di continuità con le intenzioni emerse dalla Conferenza di Trieste. Cosa hanno in comune la difesa dei confini Schengen e l’interscambio? La risposta è nei numeri di Zagabria, che fa segnare un nuovo record dell’interscambio commerciale italo-croato: lo scorso anno ha raggiunto 8,6 miliardi di ...