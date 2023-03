Migranti qualificati cercasi

(Di venerdì 17 marzo 2023) I lavoratori stranieri sono sempre più richiesti, e al tempo stesso sempre più poveri. La ragione del paradosso: manca manodopera professionale, e non saranno gli arrivi sui barconi a risolvere il problema. «L’Italia ha bisogno di lavoratori immigrati» è il refrain che sentiamo ripetere, accompagnato da quello secondo cui «gli stranieri ci pagano le pensioni» o «ci servono per i lavori che gli italiani non vogliono più fare». Al di là dell’annuncio di 500 mila immigrati lanciato dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, o dei report di Unioncamere Excelsior che dal 2021 teorizza un fabbisogno programmato di lavoratori stanieri pari a quasi 673 mila unità (ma ciò non vuol dire che non si possa attingere alle presenze già sul territorio), i numeri sul tavolo del nuovo decreto flussi per ora sono pura teoria. Durante il click day del prossimo 27 marzo potranno fare domanda 84 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alelu62 : Caro @pfmajorino, che fai il “professore “ ogni volta, servono 500 mila #migranti qualificati, non mezzo milione di… - 07Emmedi : ke nuove norme approvate nell'ultimo CdM vogliono semplificare le procedure per l’accesso, attraverso canali legali… - GutsGrace63 : RT @RobotGufo: @dottorbarbieri i migranti qualificati vengono scelti dalle altre nazioni, e 'importati' tramite canali regolari il resto, g… - RobotGufo : @dottorbarbieri i migranti qualificati vengono scelti dalle altre nazioni, e 'importati' tramite canali regolari il… - JaberHany2 : @4everAnnina Altro che razzismo, questa dichiarazione! Invece di dire che bisogna selezionare migranti qualificati… -

... nel suo insieme, è destinato a forgiare, assieme al dossier, un altro appuntamento, il ... rispetto all'attuale 24%, sulla quota destinata nei due anni successivi a investimentie ...Leggi anche Meloni nell'arena Montecitorio, daa fisco: "Rivendico scelte fatte" Salario ...Ires e intende farlo sugli utili non distribuiti che vengono impiegati in investimentie ......ha voluto perseguire l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di contrasto ai flussi migratori illegali e allo stesso tempo semplificare le procedure per l'ingresso in Italia dei...

Migranti qualificati, i nuovi indici di attrattività del talento OCSE Portale Integrazione Migranti

Negli ultimi anni, in Germania, la cultura dell’accoglienza ha contribuito alla sviluppo delle politiche per l’introduzione di manodopera qualificata. Ciò ha di gran lunga facilitato l’arrivo e, ...Roma, 16 mar. (Labitalia) - "La proposta delle agenzie per il lavoro per un'immigrazione positiva e risolutiva prevede la formazione all'estero e facilitazioni per un inserimento in Italia di cittadin ...