Migranti, il lavoro nell’ombra di scafisti e facilitatori. Tariffari, trattative e una garanzia: le Ong in mare (Di venerdì 17 marzo 2023) Migranti, il governo insiste su un nodo da sciogliere: quello che punta a stanare e neutralizzare figure nell’ombra giocano sulla vita di disperati. Che speculano, e molto, sul prezzo della traversata. Spesso a scapito della sicurezza e, in alcuni casi, lucrando pericolosamente su chi sacrifica tutto per ottenere “il servizio”. Un servizio pubblicato in queste ore da Il Giornale rende noto, attraverso le ricostruzioni che un facilitatore libico affida a un lungo post, trattative, tariffe, rischi e sfruttamento che gravano su chi affronta le traversate sui barconi in direzione dell’Italia. Migranti, ecco come operano facilitatori e scafisti nel traffico di clandestini Dunque, mentre proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa dove, dopo la raffica di approdi della scorsa ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 marzo 2023), il governo insiste su un nodo da sciogliere: quello che punta a stanare e neutralizzare figuregiocano sulla vita di disperati. Che speculano, e molto, sul prezzo della traversata. Spesso a scapito della sicurezza e, in alcuni casi, lucrando pericolosamente su chi sacrifica tutto per ottenere “il servizio”. Un servizio pubblicato in queste ore da Il Giornale rende noto, attraverso le ricostruzioni che un facilitatore libico affida a un lungo post,, tariffe, rischi e sfruttamento che gravano su chi affronta le traversate sui barconi in direzione dell’Italia., ecco come operanonel traffico di clandestini Dunque, mentre proseguono i trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa dove, dopo la raffica di approdi della scorsa ...

