“Migliaia di litri d'acqua sprecati”. Nardella demolisce il blitz ambientalista (Di venerdì 17 marzo 2023) Due giovani hanno imbrattato con la vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio, sul lato principale dell'arengario in piazza della Signoria, e sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella e dalla Polizia Municipale. Per la 23enne e un 32enne dell'associazione ambientalista Ultima Generazione sono scattate le denunce: hanno scavalcato le piante che delimitano l'area dell'arengario con due estintori e si sono avvicinati al muro e hanno iniziato a spruzzare vernice arancione sulla facciata. Nardella presente sul posto ha bloccato uno dei due imbrattatori (sui social gira un video in cui si vede il sindaco che placca il 32enne e gli grida «ma che c...o fai?»), seguito quasi in contemporanea da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava in piazza della Signoria che ha fermato l'altro. Il blitz è stato ... Leggi su iltempo (Di venerdì 17 marzo 2023) Due giovani hanno imbrattato con la vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio, sul lato principale dell'arengario in piazza della Signoria, e sono stati bloccati dal sindaco Darioe dalla Polizia Municipale. Per la 23enne e un 32enne dell'associazioneUltima Generazione sono scattate le denunce: hanno scavalcato le piante che delimitano l'area dell'arengario con due estintori e si sono avvicinati al muro e hanno iniziato a spruzzare vernice arancione sulla facciata.presente sul posto ha bloccato uno dei due imbrattatori (sui social gira un video in cui si vede il sindaco che placca il 32enne e gli grida «ma che c...o fai?»), seguito quasi in contemporanea da una pattuglia della Polizia Municipale che si trovava in piazza della Signoria che ha fermato l'altro. Ilè stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... commodas : @CharlyMatt Imbrattare un monumento per pulire il quale si devono usare migliaia di litri d'acqua non è una protest… - CDraganete : @dianacalibana @GioiaGhezzi @di_reddito Probabilmente no visti in un'ottica individuale, pensando però che il 40% d… - Sacarunz : @fcancellato @LucaParisi28 A questo punto anche il riciclo della carta impiega migliaia e migliaia di litri d’acqua - Fornomare : Hanno imbrattato i muri antichi di Firenze, i gretini, che hanno fatto sprecare migliaia di litri d'acqua per ripul… - PierluigiGuidi : Tutti quelli che oggi si indignano dov'erano quando Nardella sprecava migliaia di litri d'acqua per cacciare i turi… -