Midea arriva all' Ish di Francoforte 2023 con le sue più recenti soluzioni per il riscaldamento dell' acqua e degli spazi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023), Germania, 17 marzo/PRNewswire/IlGroup («») presenta all'ISH dile sue innovazioni per uno stile di vita ecologico. LaBuilding Technology Division ha introdotto un'ampia gamma di prodotti, tra cui la pompa di calore R290 ATW, la pompa di calore ATW a emissioni zero, laKong Energy Solution e l'ATom T. Con il refrigerante R290 GWP = 3, la pompa di calore ATW R290 ha un'efficienza energetica A+ + + ed è in grado di ottenere una temperatura massimain uscita di 75 °C. Stephen Meng, decano'Istituto di ricerca MBT, ha lanciato la pompa di calore ATW ad emissioni zero. Ha indicato che le prime pompe di calore MBT a emissioni zero ...