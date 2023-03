Microsoft annuncia Copilot, l’assistente intelligente che genera mail, testi e presentazioni al posto tuo (Di venerdì 17 marzo 2023) Basta descrivere con un testo ciò che si vuole ottenere e Copilot provvede a creare email in Outlook, discorsi in Word, riassunti di videoconferenze in Teams, sintesi di bilanci in Excel e slide in PowerPoint per festeggiare un diploma. Il futuro dei documenti è nell’IA.... Leggi su dday (Di venerdì 17 marzo 2023) Basta descrivere con un testo ciò che si vuole ottenere eprovvede a creare ein Outlook, discorsi in Word, riassunti di videoconferenze in Teams, sintesi di bilanci in Excel e slide in PowerPoint per festeggiare un diploma. Il futuro dei documenti è nell’IA....

