Microlino nel 2023 in Italia è distribuito da Koelliker

... di unire i nostri know - how per uno scopo e un sogno condiviso: rendereil veicolo ideale per la mobilità urbana". "Avevamo bisogno di entraremercato italiano e di distribuire il ......della famiglia Ouboter e titolare del progetto, si arricchisce ulteriormente la gamma di soluzioni sostenibili distribuite dall'importatore milanese. La Micro Mobility Systems nasce...Laè un progetto che viene da lontano, ma che si collocapanorama attuale con grande intelligenza. Infatti, stiamo parlando di un quadriciclo di categoria L7e, che ha come obiettivo ...

Microlino - Al gruppo Koelliker la distribuzione in esclusiva per l'Italia Quattroruote

ma a condizione che fosse nel modo migliore possibile, al fianco della più talentuosa e anche coraggiosa azienda del settore. Con Microlino non solo abbiamo trovato il prodotto migliore, iconico, ...Koelliker ha firmato un accordo con la Micro Mobility Systems, azienda svizzera di proprietà della famiglia Ouboter e titolare del progetto Microlino. Sarà importatore e distributore della vettura. La ...