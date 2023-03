Vai agli ultimi Twett sull'argomento... e57d79ecceaa4dc : Bel regalo che ha avuto Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Micol in finale ??#gfvip7 - marinberserk : Comunque avere Micol e Oriana insieme in finale farà dividere i voti quando verrà il momento di sfidarsi, quindi no… - Lella562 : @GrandeFratello Basta guardare l'espressione da fanatica di Antonella per capire quanto poco valga questa ragazza,s… - zannax_g : RT @Sandy___8: @GrandeFratello Finalmente mesi di ingiustizie ripagate. GRANDE MICOL ?? - rosaida63 : #GFvip troppo bello vedere #Antonella sconsolata.....grande #Micol !!!!! -

Restano Antonella, Nikita e, che vengono invitate in studio da Alfonso, il quale è sempre più convinto che questoFratello sia... donna. In studio le tre concorrenti si confrontano con ......quello tra Antonella e, accusatesi a vicenda di non avere altro da offrire se non la loro storia d'amore interna al gioco. "Se non ci fosse stato Tavassi, lei non sarebbe stato questo...Nella puntata di questa sera delFratello Vip , che seguiremo come sempre in diretta su Leggo.it , i concorrenti Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà,Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca ...

Micol Grande Fratello 2022 - 23, ecco chi è la seconda finalista Tag24

Quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip e qui ... E’ già tempo di primi verdetti: si “salvano” Daniele e Onestini. Ancora in bilico Micol, Giaele, Nikita, Milena e Antonella. Tutte le donne ...Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di informazioni per chi vuole avere notizie sempre aggiornate sul variegato mondo della televisione o sapere cosa fa in Tv in ogni momento ...