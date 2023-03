Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano dopo 14 anni di matrimonio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : La storia tra il regista e l’attrice sarebbe al capolinea. Ancora una volta... - Gazzettino : Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si separano (di nuovo), il regista lascia casa - VanityFairIt : Un nuovo addio. Ecco che cos'è successo - MediasetTgcom24 : Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, è addio: matrimonio finito #MicaelaRamazzotti #PaoloVirzi #16marzo - infoitcultura : Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, l'attrice e il regista si sono (ri)separati -

D opo oltre 16 anni di amore,e Paolo Virzì si sono lasciati. La coppia, che ha due figli, non vive più insieme. Non è la prima volta che succede. Sarà l'ultima Un colpo di fulmine al provino per Tutta la vita ...e Paolo Virzì si sono lasciati, almeno secondo un'indiscrezione che nelle ultime ore ha fatto il giro del web. Il loro matrimonio, durato ben 14 anni, sembra ormai giunto al ...e Paolo Virzì, matrimonio finito La storia tra il regista e l'attrice sarebbe al capolinea. Lui avrebbe già lasciato la casa in cui viveva con moglie e figli. Si erano lasciati una ...

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, è addio: matrimonio finito TGCOM

Dopo oltre 16 anni di amore, Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì si sono lasciati. La coppia, che ha due figli, non vive più insieme. Non è la prima volta che succede. Sarà l'ultima Un colpo di fulmine ...Chissà, ma al momento il matrimonio fra il regista livornese Paolo Virzì (59 anni) e l’attrice romana Micaela Ramazzotti (44) sembra sia giunto ai titoli di coda. Di nuovo, per la verità, perché già ...