"Mi vogliono ammazzare": l'accusa choc che scuote la De Filippi (Di venerdì 17 marzo 2023) Durante il daytime di Amici di oggi venerdì 17 marzo sono stati comunicati gli ultimi "guanti di sfida" che potrebbero essere scelti nella prima puntata del Serale in onda domani, sabato 18 marzo. Aaron, allievo di Rudy Zerbi, è stato uno dei primi destinatari. Lo ha ricevuto da Arisa che ha voluto metterlo contro Wax. Salgono dunque a tre i guanti nei quali i due allievi si sfideranno. Ma non finisce qui. Perché poi è stata Lorella Cuccarini a mandargli un altro guanto di sfida contro Cricca. A quel punto Aaron ha sbottato: "Un altro? Mi vogliono ammazzare. Ma hanno paura?". Ma Arisa è un fiume in piena: "Fa finta di avere padronanza del palco"". Quindi nella lettera di motivazione scrive: "In Wax lei vede una personalità mentre nell'allievo di Rudy Zerbi no. La definisce una dote importante che però purtroppo non ritrova in lui. Poi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Durante il daytime di Amici di oggi venerdì 17 marzo sono stati comunicati gli ultimi "guanti di sfida" che potrebbero essere scelti nella prima puntata del Serale in onda domani, sabato 18 marzo. Aaron, allievo di Rudy Zerbi, è stato uno dei primi destinatari. Lo ha ricevuto da Arisa che ha voluto metterlo contro Wax. Salgono dunque a tre i guanti nei quali i due allievi si sfideranno. Ma non finisce qui. Perché poi è stata Lorella Cuccarini a mandargli un altro guanto di sfida contro Cricca. A quel punto Aaron ha sbottato: "Un altro? Mi. Ma hanno paura?". Ma Arisa è un fiume in piena: "Fa finta di avere padronanza del palco"". Quindi nella lettera di motivazione scrive: "In Wax lei vede una personalità mentre nell'allievo di Rudy Zerbi no. La definisce una dote importante che però purtroppo non ritrova in lui. Poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valkeasusi : @Michertolame @albania_redenta Ma infatti bisogna boicottare questa iniziativa. Esistono le fumetterie con più stor… - renatomariomsn1 : @Lara86124487 Difendete coloro che li vogliono ammazzare - Alessio30109964 : 1>2 Sarà bene chiarire un concetto: Piaccia o no, Cina o Russia, non vogliono 'ammazzare' gli Usa. Lo stesso Putin… - bartolomeoferr6 : @brandobenifei Ma xchè non te li pigli tu..a casa tua a fare i lavori che gli italiani non vogliono fare (magari gl… - mazingaitalico : Loro vogliono salvare la vita umane, la destra invece li vuole ammazzare, giusto? #controcorrente Questo #pd è pegg… -